В Германии правительственный самолет сломался еще раз

Немецкий правительственный самолет снова сломался. На этот раз не повезло министру по вопросам экономического сотрудничества и развития Герду Мюллеру.

У лайнера, на котором он отправился в турне по странам Южной Африки, возникли неполадки с двигателем. Так что теперь как минимум из Малави в Замбию ему придется лететь регулярным рейсом.

Так же в ноябре прошлого года пришлось поступить и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она из-за поломки правительственного самолета добиралась на перекладных в Аргентину, сильно опоздала и пропустила открытие саммита "большой двадцатки", передает телеканал "Россия 24".