Кубок лиги. Гол Кейна принес победу "Тоттенхэму" над "Челси" в первом матче полуфинала

В Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" завершился первый полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Тоттенхэм Хотспур" и "Челси". "Шпоры" добились победы на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил форвард лондонского клуба Харри Кейн.

Произошло это на 27-й минуте первого тайма. Кейн убежал один на один и был сбит вратарем гостей. За фол против игрока "шпор" Кепа Аррисабалага получил желтую карточку. Кейн с пенальти не промахнулся. Этот гол оказался победным для "Тоттенхэма".

Ответная встреча полуфинального противостояния в Кубке английской лиги состоится на стадионе "Челси" 22 января.