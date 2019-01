Салах признан лучшим футболистом Африки второй год подряд

Африканская конфедерация футбола назвала египетского нападающего английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха лучшим футболистом 2018 года в Африке. Напомним, что египтянин стал обладателем престижной награды второй раз подряд.

Салах обошел в голосовании своего партнера по команде Садио Мане из Камеруна и габонского форварда лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2018. For the second time in a row #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/iLKIFDnZqB