Минкульт Украины заявил о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре обнаружена пропажа нескольких ценных икон.

По словам Нищука, полную инвентаризацию уже частично сделали. На основании поступивших отчетов можно говорить о "некоторых потерях из икон" в Киево-Печерской лавре, передает РИА Новости.

По мнению министра, пропажа икон могла произойти еще до 2003 года. Нищук заявил, что вся документация по сверке направляется в правоохранительные органы, открыты уголовные производства.

Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) в ноябре 2018 года сообщил, что впервые за 30 лет специальная комиссия министерства культуры Украины проверяет церковные ценности и иконы Киево-Печерской лавры.