Тренер БК "Химки" Барцокас: вера друг в друга помогла нам обыграть "Фенербахче"

Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" Георгиос Барцокас прокомментировал победу своей команды над турецким "Фенербахче" в Евролиге. По мнению греческого специалиста, подмосковные баскетболисты даже в трудные моменты игры продолжали верить друг в друга, что и предопределило результат встречи.

"Даже когда мы не реализовали два штрафных в конце четвертой четверти, то не потеряли уверенность. Мы верили друг в друга в самые сложные моменты, и эта вера помогла добиться победы в овертайме", – приводит слова Барцокаса РИА Новости.

Также он отметил болельщиков на арене в Мытищах, которые здорово поддерживали команду по ходу всей встречи.

Напомним, что в 17-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги "Химки" на домашней площадке обыграли лидера турнира турецкий "Фенербахче" в овертайме со счетом 84:78.