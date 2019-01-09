В Москве начинается акция по сбору и утилизации новогодних елок

В Москве в среду начинается акция по сбору новогодних елок для переработки. Сдать елочку можно бесплатно, главное, чтобы на ней не было мишуры и украшений.

Всего в Москве до 1 марта будут функционировать более 450 пунктов сбора. Все собранные деревья будут переработаны в щепу; в дальнейшем она будет использована при производстве почвогрунтов, для отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.

Акция "Елочный круговорот" проводится с 2016 года. В 2017 году было собрано полтысячи деревьев, а в 2018 году — уже семь тысяч, сообщает РИА Новости.