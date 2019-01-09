От свиного гриппа в Грузии погибли более 10 человек

Жертвами вируса свиного гриппа в Грузии за последний месяц стали 13 человек. Все крупные клиники страны объявили карантин. Умерли 13 человек, лабораторно подтверждено десять смертей.

По данным телеканала "Рустави", медучреждения работают в чрезвычайном режиме. В минздраве сообщают, что основными причинами летального исхода являются хронические заболевания пациентов или несвоевременное обращение к врачам.

Пользователи соцсетей в Грузии жалуются на то, что бригады скорой помощи либо опаздывают на несколько часов, либо вовсе не приезжают на вызов. Еще одной причиной для паники стал дефицит одного из популярных противовирусных лекарств в аптеках страны.

Родители школьников требуют от властей продлить зимние каникулы и объявить в школах карантин, сообщает РИА Новости.