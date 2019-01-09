Аналитик: украинцы выбирают шоумена Зеленского, разочаровавшись в нынешней власти

Директор аналитического фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что высокий уровень поддержки украинским обществом шоумена Владимира Зеленского в президентских рейтингах является своеобразной попыткой голосования избирателей против всех кандидатов.

По словам Ирины Бекешкиной, такой выбор говорит в большей степени о разочаровании людей и в политике, и в политиках​​​.

"Это определенным образом голосование против всех".

В настоящее время рейтинг Зеленского составляет почти 9 процентов, передает РИА Новости.

Шоумен Владимир Зеленский в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала "1+1" заявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта.