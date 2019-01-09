Экс-защитник "Реала" Пепе подписал контракт с "Порту"

Португальский футбольный клуб "Порту" подписал контракт с 35-летним защитником Пепе, который ранее уже выступал за "сине-белых". Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2021 года. Об этом сообщил официальный сайт "драконов".

Пепе играл за "Порту" с 2004 по 2007 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом страны и столько же раз выигрывал Суперкубок Португалии.

Затем футболист десять лет выступал за мадридский "Реал", после чего отправился в турецкий "Бешикташ".

В составе сборной Португалии Пепе выиграл чемпионат Европы в 2016 году.