Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
9 января 201905:01

Демократы заблокировали в сенате США закон о санкциях против России

Сенат США не смог одобрить законопроект по санкциям против Сирии и её союзников — Ирана и России. Документ даже не дошёл до голосования, не набрал двух третей голосов. Рассмотрение перенесли.

Законопроект предусматривает санкции за военную или иную помощь правительству Сирии, даже за сотрудничество в производстве углеводородов.

Прописаны и знакомые обвинения в адрес России, которая якобы наносила авиаудары по гражданским объектам и мешала доставке гуманитарной помощи, что наше Минобороны не раз опровергало.

Впрочем, дело не в содержании бумаги, а в американском "шатдауне", который тянется с конца декабря. Демократы в сенате не желают рассматривать никакие инициативы, кроме тех, что положат конец "шатдауну" и позволят правительству США получить финансирование и возобновить работу.

Ранее по теме

Сейчас

01:49

Минкульт Украины заявил о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры

23:58

В секторе Газа заявили об аресте 45 агентов Израиля

21:10

Аэропорт Хитроу приостановил все вылеты из-за неизвестного дрона

19:09

В США выдвинули обвинения против юриста Весельницкой

17:55

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

15:57

Назначена дата голосования британского парламента по Brexit

15:27

На 82-м году жизни умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

1 час назад
Демократы заблокировали в сенате США закон о санкциях против России

Демократы заблокировали в сенате США закон о санкциях против России

59 минут назад
Лаос передал России 30 танков Т-34

Лаос передал России 30 танков Т-34

3 часа назад
Обвинения Весельницкой называют агонией спецпрокурора Мюллера

Обвинения Весельницкой называют агонией спецпрокурора Мюллера

5 часов назад
Правильная сторона Эстонии: решит ли проблемы страны деление на русских и эстонцев

Правильная сторона Эстонии: решит ли проблемы страны деление на русских и эстонцев

5 часов назад
От свиного гриппа в Грузии погибли более 10 человек

От свиного гриппа в Грузии погибли более 10 человек

3 часа назад
Всемирный банк: экономика России в 2018 году росла, несмотря на санкции

Всемирный банк: экономика России в 2018 году росла, несмотря на санкции

4 часа назад
Япония надеется на США при подписании мирного договора с Россией

Япония надеется на США при подписании мирного договора с Россией

36 минут назад
Минкульт Украины заявил о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры

Минкульт Украины заявил о пропаже ценных икон из Киево-Печерской лавры

4 часа назад
Салах признан лучшим футболистом Африки второй год подряд

Салах признан лучшим футболистом Африки второй год подряд

4 часа назад
Экипаж Николаева добился победы на втором этапе ралли-рейда "Дакар"

Экипаж Николаева добился победы на втором этапе ралли-рейда "Дакар"

6 часов назад
В секторе Газы заявили об аресте 45 агентов Израиля

В секторе Газы заявили об аресте 45 агентов Израиля

5 часов назад
Секрет ее долголетия: на 115-м году в США скончалась старейшая американка

Секрет ее долголетия: на 115-м году в США скончалась старейшая американка

4 часа назад
Абсолютный хит: "Т-34" начал неделю "на вершине горы"

Абсолютный хит: "Т-34" начал неделю "на вершине горы"

07.01.2019 21:40
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

03.01.2019 14:20
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
В Москве начинается акция по сбору и утилизации новогодних елок

В Москве начинается акция по сбору и утилизации новогодних елок

1 час назад
Аналитик: украинцы выбирают шоумена Зеленского, разочаровавшись в нынешней власти

Аналитик: украинцы выбирают шоумена Зеленского, разочаровавшись в нынешней власти

2 часа назад
В Германии правительственный самолет сломался еще раз

В Германии правительственный самолет сломался еще раз

4 часа назад
Массовый психоз: выявлена психологическая подоплека атак на дипломатов США

Массовый психоз: выявлена психологическая подоплека атак на дипломатов США

6 часов назад
Европу накрыло циклонами, есть погибшие

Европу накрыло циклонами, есть погибшие

6 часов назад
Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету

Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету

7 часов назад
Лондонский аэропорт возобновил работу после инцидента с дроном

Лондонский аэропорт возобновил работу после инцидента с дроном

7 часов назад
Жители Струнина требуют от чиновников исполнить поручение президента

Жители Струнина требуют от чиновников исполнить поручение президента

9 часов назад
Приключения томоса в Киеве. Куда раскольники дели свой главный документ

Приключения томоса в Киеве. Куда раскольники дели свой главный документ

9 часов назад
Калининград энергонезависим. Владимир Путин запустил новый газовый терминал

Калининград энергонезависим. Владимир Путин запустил новый газовый терминал

9 часов назад
Карлова убили, чтобы сорвать переговоры по Сирии, ухудшив отношения России и Турции

Карлова убили, чтобы сорвать переговоры по Сирии, ухудшив отношения России и Турции

9 часов назад
Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

Посольство России: Скрипалей насильственно удерживают в Великобритании

11 часов назад
В США родила пациентка, 10 лет лежащая в коме. Директор клиники уволился

В США родила пациентка, 10 лет лежащая в коме. Директор клиники уволился

11 часов назад
Криса Кельми кремировали в Москве

Криса Кельми кремировали в Москве

12 часов назад
Собянин: Москва продолжит строить по 100 километров новых дорог ежегодно

Собянин: Москва продолжит строить по 100 километров новых дорог ежегодно

12 часов назад
На 82-м году жизни умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

На 82-м году жизни умер режиссер и продюсер Юрий Кушнерев

14 часов назад
Больше, дальше и мощнее. Стало известно, каким будет "Калибр-М"

Больше, дальше и мощнее. Стало известно, каким будет "Калибр-М"

15 часов назад
В России разрешили выращивать опийный мак в лечебных целях

В России разрешили выращивать опийный мак в лечебных целях

16 часов назад
5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак

5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак

17 часов назад
Актриса полвека снимала квартиру в Нью-Йорке за 28 долларов в месяц

Актриса полвека снимала квартиру в Нью-Йорке за 28 долларов в месяц

19 часов назад
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15