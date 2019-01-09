Демократы заблокировали в сенате США закон о санкциях против России

Сенат США не смог одобрить законопроект по санкциям против Сирии и её союзников — Ирана и России. Документ даже не дошёл до голосования, не набрал двух третей голосов. Рассмотрение перенесли.

Законопроект предусматривает санкции за военную или иную помощь правительству Сирии, даже за сотрудничество в производстве углеводородов.

Прописаны и знакомые обвинения в адрес России, которая якобы наносила авиаудары по гражданским объектам и мешала доставке гуманитарной помощи, что наше Минобороны не раз опровергало.

Впрочем, дело не в содержании бумаги, а в американском "шатдауне", который тянется с конца декабря. Демократы в сенате не желают рассматривать никакие инициативы, кроме тех, что положат конец "шатдауну" и позволят правительству США получить финансирование и возобновить работу.