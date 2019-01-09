Япония надеется на США при подписании мирного договора с Россией

Япония рассчитывает, что США поддержат его усилия по заключению мирного договора с Россией в качестве средства по сдерживанию Китая.

По словам советника главы японского правительства, США нужно понять важность заключения мирного договора между его страной и Россией в качестве средства совместного противодействия "угрозе со стороны Китая". Советник еще раз сказал, что премьер-министр Синдзо Абэ решительно настроен на подписание этого документа.

6 января Абэ заявил, что подписание мирного договора будет выгодно и Вашингтону еще и потому, что у него заключен договор о безопасности с Токио.

Ожидается, что японский премьер посетит Россию во второй половине января.

В Сингапуре 14 ноября прошлого года Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

После окончания Второй мировой войны все южные Курилы были включены в состав Советского Союза, однако Токио, воевавшее на стороне фашистской Германии, до сих оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый. Итого как минимум восемь островов, не считая отдельно стоящие скальные островки (острова Дёмина, Сигнальный, Рифовый, Сторожевой и др.).

Миф о "четырех островах", по мнению специалистов, России навязан японцами, которые объединили все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров — Хабомаи.