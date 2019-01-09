Российские дипломаты добиваются посещения гражданина РФ в тюрьме в Гонолулу

Посольство России в США окажет необходимую консульскую помощь Дмитрию Макаренко, который был задержан в конце декабря на острове Сайпан в Тихом океане по запросу ФБР.

Как сообщили наши дипломаты, сейчас они добиваются встречи с россиянином. Ожидается, что судебные слушания по его делу пройдут в Майями.

По словам российских дипработников, им известно, что россиянин содержится в тюрьме Гонолулу в штате Гавайи, где ожидает этапирования.

Обвинения в адрес задержанного были выдвинуты ещё два года назад. Его подозревают в отмывании денег и попытке экспорта военной техники. Ранее наш МИД потребовал от Вашингтона разъяснить причины ареста Макаренко.