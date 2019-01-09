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9 января 201906:54

ЧП в британском аэропорту: дроны улетели, а полиция пообещала их найти

Британская полиция начала уголовное расследование в связи со вчерашним появлением беспилотника над аэропортом Хитроу.

В Скотленд-Ярде пообещали найти тех, кто запустил аппарат, и напомнили, что использование дронов на территории воздушной гавани может повлечь серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Накануне вылеты рейсов из лондонского Хитроу были временно приостановлены. Опасность представлял собой непонятно откуда взявшийся беспилотник. Больше часа сотни пассажиров просидели в лайнерах на взлетной полосе. Затем работу воздушной гавани восстановили.

В декабре из-за дронов на двое суток встала работа британского аэропорта Гатвик. Тогда отменили около тысячи рейсов; злоумышленников не нашли.

Британские власти решили регистрировать всех владельцев беспилотников, сообщает телеканал "Россия 24".

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