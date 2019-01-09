СМИ: китайскому ученому, который создал ГМО-детей, грозит смертная казнь

В Китае с новой силой разразился скандал вокруг ученого, который, якобы, смог впервые создать генетически модифицированных детей, изменив их эмбрионы. Об этом сам Хэ Цзянькуй заявил в конце минувшего года.

Как утверждает издание The Telegraph, теперь ему грозит смертная казнь.

Исследователя вроде бы держат под стражей в городе Шэньчжэнь. Интересно, что сам он — физик, а значит, ему должны были помогать коллеги или сообщники, как решит суд.

Обвинения могут пройти по статье коррупция, передает "Россия 24". Вопрос: откуда ученый получал финансирование, а также имел ли право продавать свои разработки.

Конечно, в системе здравоохранения КНР о его экспериментах не знали. Одиозный ученый утверждает, что цель — создать иммунитет детей к ВИЧ, якобы такие близнецы, девочки, уже появились на свет, и протекает еще одна беременность с измененным эмбрионом.