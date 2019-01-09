Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой. Он заявил, что кризис в сфере безопасности нарастает и решить его сможет только строительство стены между США и Мексикой. Однако объявлять режим ЧП не стал.

Глава Белого дома надеется, что в ближайшее время договорится с демократами и они согласятся выделить около шести миллиардов долларов на строительство стены. Тогда, наконец-то, будет подписан бюджет, и федеральное правительство возобновит свою работу. Из-за отсутствия средств она приостановлена с 22 декабря.

Трамп напомнил, что среди нелегальных мигрантов, которые стремятся из Мексики в США, — немало преступников и привел несколько примеров жестоких убийств.

И ещё сотни человек, по словам Трампа, погибнут, если не начать строительство стены прямо сейчас, передает телеканал "Россия 24".