В США не хотят снимать санкции с компаний Дерипаски

Конгрессмены призвали Минфин США отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски EN+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса просят министра финансов Стивена Мнучина встретиться с ними и ответить на вопросы по поводу отмены ограничений. Они хотят удостовериться, что такой шаг оправдан.

"Русал" и другие активы Олега Дерипаски попали в черный список Минфина США в апреле. Позднее американские власти заявили, что готовы снять санкции с компаний с условием, что Дерипаска перестанет их контролировать.

В середине декабря Минфин США сообщил, что через 30 дней исключит из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", поскольку российский бизнесмен сократит в них свою долю. Сам Олег Дерипаска при этом останется под санкциями, передает телеканал "Россия 24".