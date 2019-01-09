Теннисист Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее

Россиянин Андрей Рублев завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в австралийском Сиднее. Во втором круге он ничего не смог поделать с представителем Японии Есихито Нисиоке.

Рублев уступил японцу в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. В четвертьфинале Нисиоке сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

Напомним, что призовой фонд турнира ATP в Сиднее составляет 589 тысяч долларов.