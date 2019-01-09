Невидимые Скрипали. Москва надеется, что Лондон будет говорить правду

Москва надеется в скором времени получить достоверную информацию о том, где находятся Сергей и Юлия Скрипали и как они себя чувствуют. С таким заявлением выступил постпред России при организации по запрещению химоружия.

По словам Александра Шульгина, Лондон "кичится высокими стандартами в сфере защиты прав человека", но при этом грубо их нарушает.

Ранее британские СМИ сообщили, что Скрипали якобы переехали на юг страны и находятся под наблюдением специалистов.

Наше посольство считает, что это домыслы, которые не заслуживают серьезного комментария. Не исключено, что граждан России в Великобритании удерживают насильно, ведь информации о том, где они находятся нет, а требования о консульском посещении игнорируются, сообщает телеканал "Россия 24".