Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" переиграть "Коламбус"

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Коламбус Блю Джекетс" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своем льду обыграли "пиджаков" со счетом 4:0. Российский форвард хозяев льда Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу.

В этой игре россиянин первым среди хоккеистов Лиги набрал 70 очков (всего 71) в нынешнем чемпионате и продолжил лидировать в споре бомбардиров.

Помимо Кучерова в составе победителей отличились Брейден Пойнт (дважды) и Мэтью Джозеф. Российский вратарь "молний" Андрей Василевский отразил 31 бросок по своим воротам, оформив второй "сухарь" в сезоне. Еще один представитель России Михаил Сергачев набрал два очка за голевые передачи.

У проигравших форвард "Коламбуса" Артемий Панарин результативными действиями не отметился, а вратарь Сергей Бобровский был заменен после четвертой пропущенной шайбы, отразив лишь 15 бросков по своим воротам.

Еще в одной встрече дня "Вашингтон Кэпиталз" дома одержал победу над "Филадельфией Флайерз" со счетом 5:3. Российские легионеры "столичных" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов голевых очков не набрали.