Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" переиграть "Коламбус"

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Коламбус Блю Джекетс" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на своем льду обыграли "пиджаков" со счетом 4:0. Российский форвард хозяев льда Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу.

В этой игре россиянин первым среди хоккеистов Лиги набрал 70 очков (всего 71) в нынешнем чемпионате и продолжил лидировать в споре бомбардиров.

Nikita Kucherov – your @nhl scoring leader – now has 71 points in 43 games. That is all.#CBJvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/3xeMApfWWR