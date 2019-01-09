Радулов двумя передачами внес вклад в победу "Далласа" над "Сент-Луисом"

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луис Блюз" отметился двумя голевыми передачами и помог своей команде добиться победы над "блюзменами" со счетом 3:1. Россиянин набрал уже 39 (14+25) очков в нынешнем сезоне.

У победителей дубль оформил Тайлер Сегин. Еще одну шайбу забросил Йон Клингберг. У "Сент-Луиса" отличился Давид Перрон. В составе проигравших россияне Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились. Как и форвард "Далласа" Валерий Ничушкин.

"Звезды" располагаются на шестом месте в Западной конференции, имея в активе 50 очков в 44 матчах. "Сент-Луис" находится на 14-й позиции с 38 баллами после 41 игры.

Результаты других встреч игрового дня НХЛ: "Детройт Ред Уингз" – "Монреаль Канадиенс" – 2:3, "Виннипег Джетс" – "Колорадо Эвеланш" – 7:4.