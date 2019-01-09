В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком

Стало известно, что в Таллине усыпили белого медведя по кличке Норд, подаренного Московским зоопарком.

Директор эстонского зоопарка объяснил, что решение усыпить животное было вынужденным. Ветеринары рекомендовали эвтаназию. Им так и не удалось залечить хроническую рану на лапе медведя, которая вызвала у животного поведенческое расстройство, лечения от которого пока нет, передает РИА Новости.

Белый медведь родился в Австрии в 2001 году. Позже попал под опеку Московского зоопарка, который подарил его зоопарку Таллина в 2009 году. Прежде, чем стать Нордом, в России медведя звали Кефирчиком из-за пристрастия к одноименному кисломолочному напитку.