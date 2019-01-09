В Подольске убили полицейского

В подмосковном Подольске убит сотрудник полиции.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, погибшего звали Максим Дунаев, ему было 40 лет. В момент гибели он не находился при исполнении служебных обязанностей.

Глава пресс-службы главка полиции по Тверской области Вадим Левшин рассказал, что убитый был дознавателем в Весьегонском районе Тверской области. В Подольске майор находился в гостях у своей знакомой. Во время бытового конфликта он получил ножевые ранения, от которых скончался. Конфликт возник на почве ревности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Личный состав московской и подмосковной полиции ведет розыск подозреваемого.