Василевский стал вторым голкипером "Тампы" по количеству "сухарей"

Российский голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский вышел на второе место в истории своего клуба по количеству проведенных на "ноль" поединков. Это произошло после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбус Блю Джекетс" (4:0).

Василевский совершил в поединке против "пиджаков" свой второй "шат-аут" в сезоне, отразив 31 бросок по своим воротам.Теперь за всю историю "молний" россиянин имеет в своем активе 14 "сухарей". По этому показателю он догнал другого представителя российской вратарской школы в "Тампе" – Николая Хабибулина.

На первом месте находится Бен Бишоп, имеющий 17 сухих встреч.