Хоть сейчас в бой: танки из Лаоса переправят в Подмосковье

Во Владивостоке готовят к отправке в Подмосковье тридцать танков Т-34. Машины доставили в Россию из далекого Лаоса, где они стояли на вооружении армии страны. Легендарная техника исправна, хоть сейчас в бой, но ее ждут другие задачи.

Это не реконструкция и не съемки военно-исторического фильма. Вполне себе настоящий танк Т-34 времен Второй мировой маневрирует вдоль состава, готовится встать на железнодорожную платформу. До этого момента свои места заняли еще 29 таких же исправных боевых машин.



"Я впервые осуществляю такое мероприятие. И в таком хорошем качестве техника прибыла, своим ходом вышла с морского транспорта, загрузилась на большегрузные тралы, переместилась на станцию погрузки и встала на железнодорожные платформы", — говорит начальник автобронетанковой службы ВВО Александр Ханов.

До недавнего времени вся эта уникальная техника состояла на вооружении армии Народно-демократической республики Лаос. Все танки передали Министерству обороны России в рамках военно-технического сотрудничества. Судя по всему, боевые машины были поставлены Лаосу в 80-х из Вьетнама, где еще раньше принимали участие в военном конфликте между Севером и Югом.

Как минимум половина этих танков выпущена в 1944 году, то есть во время Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, легендарные Т-34 все еще на ходу. Да и боевая часть здесь находится в рабочем состоянии.

Легендарные танки Т-34 прошли модернизацию в 60-х годах. Однако бронекорпус, узнаваемая "скошенная" башня, ходовая часть, передачи и силовая установка не претерпели существенных изменений и остались прежними, образца военных лет.



Из Лаоса танки морем доставили в Приморье. И теперь началась масштабная сухопутная переброска легендарной бронетехники с востока на запад. Уже сегодня эшелон двинется в Подмосковье. Уникальную технику планируется использовать при проведении Парадов Победы, для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о Великой Отечественной.