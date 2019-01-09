Трамп обещает, что стена быстро окупится, но демократы не сдаются

Президент Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам. Он заявил, что из-за потока нелегальных мигрантов со стороны Мексики кризис в сфере безопасности нарастает. И вновь подчеркнул, что без стены между США и Мексикой решить проблему не получится. Однако объявлять режим ЧП не стал. Американский президент возлагает большие надежды на предстоящую встречу с лидерами Конгресса. Чем ответили представители Демократической партии?

Обращение президента к американцам началось ровно в 9 вечера и транслировалось по всем главным телеканалам. Формат, речь из Овального кабинета, по традиции предполагал грядущие чрезвычайные меры. Дональд Трамп начал с текущего кризисного момента.

Сограждане, американцы! Сегодня вечером я обращаюсь к вам в связи с растущим гуманитарным кризисом и кризисом безопасности на нашей южной границе.

Президент США привел статистику: за последние два года американские пограничники арестовали 266 тысяч мигрантов с криминальным прошлым, 4 тысячи из них были обвинены или осуждены за убийства. Через границу идет наркотрафик и торговля людьми. Вводить чрезвычайное положение Трамп все же пока не решился, но по-прежнему настаивает на строительстве стены.

Некоторые заявили, что стена аморальна. Тогда почему же богатые политики строят стены, заборы и ворота вокруг своих домов? Они их строят не потому, что ненавидят людей снаружи, но потому что любят тех, кто внутри.

Лидеры демократического большинства в нижней палате Конгресса и меньшинства в Сенате выступали следом: добились, чтобы им предоставили столько же эфирного времени для ответного слова.

"Не ошибитесь. Демократы, как и президент, хотят большей безопасности границ. Но мы категорически не согласны с ним по поводу того, какой способ будет самым эффективным. Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не 30-футовая стена", — заявил сенатор Конгресса США от Демократической партии Чак Шумер.

Впрочем, до того, как Трамп сделал стену своим главным политическим проектом, те же демократы такой новой символики не чурались. И Чак Шумер, и Барак Обама, будучи сенатором, и Хиллари Клинтон ранее голосовали за стену — ее разрозненные фрагменты и сейчас стоят на границе. И стоило это все те же 5 миллиардов долларов. Но все это нисколько не мешает сегодня обвинять Трампа в прожектерстве.

"Президент одержим тем, чтобы заставить американских налогоплательщиков потратить миллиарды долларов на дорогую и неэффективную стену, за которую, как он всегда обещал, должна была заплатить Мексика", — напоминает спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Стена на границе быстро окупится сама. Стоимость наркотрафика превышает 500 миллиардов долларов в год: это куда больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы просим у Конгресса. Стена также косвенно окупится новой великой торговой сделкой, которую мы заключили с Мексикой", — обещает Трамп.

Сегодня президент и делегация Конгресса предпримут новую попытку договориться. Но стена непонимания между ними, кажется, гораздо выше той, что предлагает строить Трамп. Позиции пока непримиримы. Тем временем пошел уже 19-й день, как американское правительство не работает должным образом. Шатдаун.