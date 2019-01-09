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9 января 201909:10

Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе

YouTube/Promobot

Своеобразная авария будущего произошла на крупнейшей международной выставке CES 2019 в Лас-Вегасе: двигавшийся в беспилотном режиме автомобиль Tesla сбил российского робота-консультанта Promobot. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

 

Как рассказали пермские разработчики, их детище сбилось с маршрута и выехало на парковку, где его и задела Tesla. После столкновения российский робот опрокинулся, а машина продолжила движение и остановилась только примерно в 50 метрах от места аварии. Автомобиль двигался в автономном режиме, хотя за рулем и находился водитель.

Promobot, который выполнял на выставке функции консультанта, получил серьезные "травмы" туловища и головы. Удастся ли его реанимировать, станет ясно позднее.

Это уже вторая авария с участием российского робота: два года назад его сбили в Перми, причем водитель тогда скрылся.

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