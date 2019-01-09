Теннисистка Калинская вышла во второй круг квалификации Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. В стартовом поединке 20-летняя россиянка одержала победу над голландкой Кирин Лемуан.

Калинская взяла верх над соперницей по итогам двух партий – 6:1, 7:6 (16:14). Общая продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. В следующем круге москвичка, имеющая пятый номер посева квалификации, встретится с еще одной представительницей России Виталией Дьяченко. Она в своем матче обыграла сербку Деяну Раданович (6:4, 6:7 (4:7), 6:2).

Успешно решила задачу по выходу во второй круг и Наталья Вихлянцева, которая выиграла у китаянки Дуань Инъин. Матч продолжительностью 2 часа 23 минуты ознаменовался победой россиянки со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. Ее следующей соперницей станет Бибиан Схофс из Нидерландов.

Покидает отборочный раунд Australian Open Вера Звонарева. В стартовом поединке квалификации россиянка проиграла австралийской сопернице Астре Шарме. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу представительницы Зеленого континента.