В Оренбуржье сошел с рельсов товарный состав

В Оренбургской области сошел с рельсов товарный поезд.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного МЧС Татьяна Самойлова, инцидент произошел около 9 часов утра возле станции Абдулино. Сошли с рельсов несколько вагонов товарного состава № 2482.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте инцидента работают спасатели и представители власти. Туда же выехал глава областного МЧС Александр Зенов и губернатор региона Юрий Берг.

В результате ЧП может задержаться пассажирский поезд из Нижневартовска в Пензу, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.