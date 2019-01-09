27 сейвов Георгиева не спасли "Рейнджерс" от поражения "Вегасу"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершался двумя матчами в Парадайсе и Сан-Хосе. "Вегас Голден Найтс" в родных стенах обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Сан-Хосе Шаркс" не оставил шансов "Эдмонтон Ойлерз".

В матче "рейнджеров" против "золотых рыцарей" принял участие российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 27 нанесенных по его воротам бросков из 30. Однако его усилий не хватило для победы. Матч завершился поражением "Рейнджерс" со счетом 2:4.

В составе "Нью-Йорка" также сыграли россияне Павел Бучневич и Владислав Наместников, проведшие на льду 9 минут 44 секунды и 14 минут 45 секунд соответственно. Оба хоккеиста отличиться результативными действиями не смогли.

В заключительном матче дня "Сан-Хосе" нанес разгромное поражение "Эдмонтону" со счетом 7:2. Самым результативным игроком встречи стал защитник "акул" Эрик Карлссон, записавший на свой счет три голевых паса.