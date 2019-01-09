В убийстве полицейского в Подольске подозревают жителя Чувашии

В убийстве полицейского в подмосковном Подольске подозревается житель Чувашии, ранее уже судимый за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В настоящее время принимаются меры по его задержанию, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Погибший являлся дознавателем в Весьегонском районе Тверской области. В Подольске майор находился в гостях. Ранее сообщалось, что конфликт между полицейским и его предполагаемым убийцей возник на почве ревности. В ходе разбирательств мужчина получил ножевые ранения, от которых скончался.