Дума открыла шестую сессию: на повестке - более ста приоритетных законопроектов

Государственная дума седьмого созыва открыла свою шестую сессию, которая продлится до конца июля. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Открывая весеннюю сессию, спикер Вячеслав Володин напомнил, что в законотворческом портфеле "много инициатив, которые решают конкретные жизненные проблемы". Он предложил при составлении плана работы поставить общественно значимые законопроекты в приоритетную группу. Это позволит рассматривать их в первоочередном порядке.

Как сообщил РИА Новости первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в весеннюю сессию запланировано десять "правительственных часов". Ожидается, что уже 23 января перед депутатами выступит министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

В проект программы законопроектной работы Госдумы вошло более ста законопроектов. По словам Жукова, депутатам необходимо завершить работу по законодательному обеспечению реализации Послания президента России Федеральному Собранию. Как пояснил парламентарий, из 99 пунктов плана реализации Послания Дума выполнила 87.

Как ожидается, депутаты рассмотрят несколько законопроектов, касающихся цифровой экономики и регулирования Интернета. Так, будет обсуждаться законопроект об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Также будет рассматриваться вопрос о возвращении курилок в здания аэропортов.