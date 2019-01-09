Панарину предложили пожизненный запас водки за новый контракт с "Коламбусом"

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин получил предложение на необычных условиях в случае, если останется в клубе. Один из городских баров гарантировал ему пожизненный запас водки за подпись в новом контракте с "пиджаками".

Представители бара разместили в Коламбусе рекламный билборд с изображением бутылки водки, в котором они обращаются к Панарину с "мотивационными" словами. На этом бар не остановился и запустил интернет-кампанию с призывом болельщиков "Джекетс" оставить Артемия в команде. Для этого был даже придуман хеш-тэг #StayThirstyPanarin.

Напомним, что действующее соглашения россиянина с "Коламбусом" истекает в конце нынешнего сезона НХЛ, после чего он может поменять клуб. По словам журналиста The Athletic Джорджа Ричардса, сам Панарин склоняется к продолжению карьеры в "Тампе-Бэй Лайтнинг". Выступающий в составе "молний" Никита Кучеров признался, что был бы рад выступлениям с Панариным в одной команде.

На данный момент, в 39 поединках текущего сезона НХЛ 27-летний Панарин набрал 45 очков, из которых 13 голов и 32 результативные передачи.