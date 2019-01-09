Организаторы парка "Россия - моя история" проверят, почему были заклеены трагические даты истории России

В расположенном на ВДНХ мультимедийном парке "Россия — моя история" проведут внутреннее расследование по поводу появления стенда, на котором некоторые трагические даты в новейшей российской истории оказались заклеенными.

О странном стенде сообщили пользователи соцсетей, рассказавшие, что скрытыми оказались даты гибели подлодки "Курск", терактов в московском театре на Дубровке и в Беслане.

"Такой плакат есть, он не является частью экспозиции и размещается в зоне, близкой к гардеробу и складским помещениям", — сообщили ТАСС в пресс-службе проекта, добавив, что на экспозиции эти темы освещены и доступны всем посетителям. По факту появления "цензурированного" стенда проводится проверка.

Парк "Россия — моя история" открылся в 57 павильоне ВДНХ в декабре 2015 года. В 2018 году он закрывался на полугодовую реконструкцию и вновь открылся для посетителей в конце декабря.