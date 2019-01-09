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9 января 201910:59

Следующие длинные выходные будут только на 8 марта

фото: Global Look Press

Следующие длинные выходные ждут россиян только в марте. Об этом рассказали в Роструде. Зато эта рабочая неделя после новогодних каникул продлится всего три дня — с 9 по 11 января.

В этом году 23 февраля выпадает на субботу, и выходной день переносится на 10 мая. А в марте россияне будут отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня три дня – 8, 9 и 10 марта.

Дальше россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с Днем Весны и Труда и с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда, выходные ждут россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

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