Роналдиньо включен в Зал славы

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии по футболу Роналдиньо был удостоен включения в Зал славы бразильского футбола. Торжественное мероприятие проходило на стадионе "Маракана".

По традиции Зала бразилец в качестве почетного экспоната оставил слепок с отпечатками своих ног. Роналдиньо не скрывал своих эмоций: "Я даже не мечтал об этом, но сегодня я счастлив, — признается экс-футболист в своем личном Instagram. – До сих пор прокручиваю моменты своей карьеры в голове, будто это фильм. Хотел бы поблагодарить всех за поддержку на протяжении 20 лет моей карьеры".

За время своих выступлений Роналдиньо становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии. Также он становился обладателем "Золотого мяча". Свою карьеру он завершил в 2015 году будучи игроком "Флуминенсе".