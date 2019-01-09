В ХМАО охотник принял сына за лося и застрелил

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа расследуют уголовное дело об убийстве на охоте.

Известно, что января в Нефтеюганском районе при недостаточной видимости охотник выстрелил из ружья в движущийся объект. Охотник думал, что это лось, но когда подошел ближе, то увидел, что смертельно ранил своего 18-летнего сына.

От полученного ранения молодой человек скончался на месте, передает "Интерфакс". Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".