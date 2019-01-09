Авария с четырьмя погибшими в Тюменской области попала на видео

Лишенный прав водитель устроил смертельное ДТП в Тюменской области, в котором погиб сам и убил еще трех человек. Камера регистратора зафиксировала момент столкновения.

Авария произошла на 194-м километре трассы Курган — Тюмень около половины девятого утра 6 января, однако запись появилась только на этой неделе. Судя по кадрам, владелец Toyota Corolla уснул за рулем, притом что вообще не должен был управлять машиной — в августе его на 18 месяцев лишили прав. Двигавшийся на высокой скорости автомобиль сначала повело вправо, но, когда он уже почти съехал на заснеженную обочину, водитель попытался спасти ситуацию и резко выкрутил руль — Toyota вылетела на встречную полосу прямо перед Renault Duster.

Удар был такой силы, что обе машины превратились в груду металлолома. Жертвами ДТП стали оба водителя и два пассажира "француза" — пожилая женщина и ее внук. Пассажирка Renault с переднего сидения доставлена в больницу с тяжелыми травмами.