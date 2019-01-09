В кабинке туалета аэропорта Внуково нашли труп пассажира

В московском аэропорту Внуково найден мертвым пассажир из Башкирии. Тело 33-летнего мужчины было обнаружено в туалете, расположенном в стерильной зоне, предназначенной для посадки в самолет. При погибшем найден авиабилет на рейс № 363 Москва – Уфа.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти. Согласно данным камер наблюдения, мужчина зашел в туалетную кабинку в 00:20 и больше из нее не выходил, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России.

В аэропорту подтвердили факт ЧП, сообщив, что пассажир покончил с собой, передает РИА Новости.