В России закрыто первое дело об экстремизме после смягчения 282-й статьи УК

В Екатеринбурге суд закрыл дело неоязычника Владимира Мануйленко, которого подозревали в возбуждении ненависти.

Осенью 2016 года лидер неоязыческого объединения "Схорон еж Славен" разместил в "ВКонтакте" два поста. Следствие на основании экспертизы посчитало, что мужчина сознательно "возбуждает ненависть или вражду по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности". В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Адвокат Алексей Бушмаков заявил РИА Новости, что Мануйленко не является политически-религиозным деятелем. Он "взял на себя ответственность в проведении жречно-обрядовых служб" и занимается возрождением славянских обычаев. По словам адвоката, в постах Мануйленко "есть определенная резкость", но никаких призывов в них не прослеживается.

Суд также постановил вернуть Мануйленко системные блоки, флэшки, телефоны, фотоаппарат, диски и другие вещи, изъятые во время обыска.

Дело Мануйленко стало первым, которое было прекращено в суде после внесения поправок в статью об экстремизме. В декабре 2018 года Дума приняла и Владимир Путин подписал пакет законов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Теперь нельзя возбуждать уголовные дела в отношении людей, которые впервые преступили закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.