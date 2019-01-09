Момент смертельного ДТП в Башкирии попал на видео

В Башкирии неподалеку от деревни Казаккулово столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли люди.

Инцидент произошел вчера вечером, когда внедорожник занесло, он вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной.

Водитель и один из пассажиров автомобиля Lada Granta скончались. Получили травмы еще два пассажира легковушки, а также 37-летний водитель внедорожника. О тяжести полученных ими ранений не сообщается.