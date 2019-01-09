"МанЮнайтед" предложил "Интеру" 60 млн евро за Шкриньяра

Английский "Манчестер Юнайтед" сделал предложение миланскому "Интеру" о приобретении словацкого защитника Милана Шкриньяра. "Красные дьяволы" готовы заплатить за игрока оборонительного плана 60 миллионов евро.

Впрочем, руководство "нерадзурри" не спешит расставаться с Шкриньяром. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Tuttomercatoweb, в "Интере" намерены выручить за продажу словака не меньше 90 миллионов евро. Если "МЮ" согласится с условиями миланцев, то Шкриньяр может стать самым дорогим защитником в истории футбола.

Напомним, что ранее Вести.Ru сообщали о том, что интерес к защитнику "Интера" проявляет также мадридский "Реал". "Королевский клуб" готов обменять своих хавбеков Луку Модрича и Даниэля Себальоса на "интеристов" Шкриньяра и Мауро Икарди и доплатить 25 миллионов евро.

Отметим, что интернет-портал Transfermarkt.de оценивает Шкриньяра как раз в 60 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до лета 2022 года.