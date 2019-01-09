Не прошел фейсконтроль: пьяный челнинец с ружьем пытался устранить охрану ночного клуба

От восьми до 20 лет в колонии рискует провести житель Набережных Челнов Азат Хикматуллин, с помощью ружья попытавшийся убедить охрану ночного клуба в том, что он достойный посетитель. В заведение 34-летнему мужчине попасть так и не удалось, отмечает региональное управление СКР. Камера наблюдения зафиксировала попытку штурма.

Инцидент произошел поздним вечером 29 декабря на бульваре Кол Гали. Сотрудники ЧОП не пустили в заведение подвыпившего клиента, сославшись на правила фейсконтроля. Раздосадованный Азат решил во что бы то ни стало попасть внутрь: он поймал такси, отправился домой, зарядил гладкоствольное ружье и поехал обратно. На кадрах видно, что охранники оказались готовы к возвращению настырного клиента — когда тот навел ружье, ему в лицо распылили газ из баллончика, а затем отобрали оружие.

Пьяная шалость грозит обернуться серьезным сроком по обвинению в покушении на убийство. Своей вины Хикматуллин не признал, после чего суд отправил его на два месяца в следственный изолятор.