Девочка выстрелила себе в лицо, делая селфи с травматом

В частном доме в подмосковных Мытищах 13-летняя девочка пыталась сделать селфи с травматическим пистолетом и случайно выстрелила себе в лицо.

Как сообщила ТАСС представитель управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, оружие школьница взяла из кобуры отца без его ведома. Во время съемки на фотокамеру телефона девочка по неосторожности нажала на спусковой крючок и получила перелом нижней челюсти.

Начата проверка, в ходе которой уже установлено, что оружие принадлежало отцу подростка на основании разрешения на хранение и ношение. Однако по факту ненадлежащего хранения пистолета отец девочки привлечен к административной ответственности.

Чрезмерное увлечение эффектными селфи уже давно признано опасным для жизни и здоровья тех, кто ради лайков в соцсетях готов рисковать даже жизнью.