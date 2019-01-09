В Калифорнии мужчину, который три часа лизал чужой дверной звонок, обвинят в краже

Странное происшествие пришлось пережить семье Дунган из Калифорнии. Взрослых не было дома, а их дети спали внутри, когда некий мужчина подошел к их дому и стал облизывать звонок домофона с разных сторон.

SALINAS DOORBELL LICKER: Disturbing surveillance video shows a man licking a doorbell in a Salinas neighborhood. Not only was the man licking the doorbell, but police say he was also caught on camera appearing to relieve himself in the front yard pic.twitter.com/Gp82KYEMCs — Cassandra Parra (@Casa_parra) January 8, 2019

Причем, облизывал звонок он в течение трех часов. Затем мужчина прошел в их сад и там совершил непотребство.

Все это удалось выяснить, когда обеспокоенные взрослые отсмотрели кадры с камеры домашнего видеонаблюдения.

Они были настолько четкими, что полиции не составило труда опознать личность нарушителя спокойствия добропорядочных американцев.

"Лизуном" оказался местный житель – 33-летний Роберто Даниэль Арройо. Вероятно, ему предъявят обвинение по статье о мелкой краже и проникновении на частную территорию, сообщает Sky News.