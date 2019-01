В Калифорнии мужчину, который три часа лизал чужой дверной звонок, обвинят в краже

Странное происшествие пришлось пережить семье Дунган из Калифорнии. Взрослых не было дома, а их дети спали внутри, когда некий мужчина подошел к их дому и стал облизывать звонок домофона с разных сторон.

SALINAS DOORBELL LICKER: Disturbing surveillance video shows a man licking a doorbell in a Salinas neighborhood. Not only was the man licking the doorbell, but police say he was also caught on camera appearing to relieve himself in the front yard pic.twitter.com/Gp82KYEMCs