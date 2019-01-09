Кремль не наденет розовые очки после заявлений США о возможном ослаблении санкций

Пресс-секретарь российского президента сказал, что поскольку в Вашингтоне по-прежнему доминирует недружественное отношение к России, то Кремль не склонен "носить розовые очки" на почве точечных заявлений о возможном ослаблении антироссийских санкций.

Так Дмитрий Песков прокомментировал заявление Минфина США от 19 декабря 2018 года, в котором говорится о намерении прекратить действие санкций против компаний "Русал" и En+, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Отложить снятие санкций с этих компаний 9 января призвали администрацию Дональда Трампа главы семи комитетов Палаты представителей Конгресса США.

Песков в этой связи отметил, что недружественных проявлений в Вашингтоне по-прежнему очень много: и в Конгрессе, и в Сенате, и в Госдепе.

При этом на вопрос о ситуации вокруг активов российского бизнесмена Дерипаски пресс-секретарь президента РФ заметил, что в Кремле "на самом деле предпочли бы быть весьма аккуратными в плане каких-либо заявлений по поводу санкций" в отношении его компаний, передает ТАСС.

"Там ведется кропотливая работа, и пусть она ведется дальше", — добавил Дмитрий Песков.