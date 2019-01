"Бавария" выкупила чемпиона мира у "Штуттгарта"

Мюнхенская "Бавария" сообщила о том, что выкупила трансфер защитника "Штуттгарта" и сборной Франции Бенжамена Павара. Француз пополнит ряды действующего чемпиона Германии по окончании нынешнего сезона. Соглашение подписано на 5 лет.

О предстоящем переходе сообщил спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич, слова которого приводит официальный Twitter клуба. Игроком мюнхенцев Павар официально станет 1 июля 2019 года. Сумма трансфера не оглашается, однако ранее сообщалось о том, что за француза будет заплачено 35 миллионов евро.

🗣️ @Brazzo: "I can confirm that Benjamin Pavard will join us on a five-year deal from 1st July 2019." pic.twitter.com/jiJo1E4wsG