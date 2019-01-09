На курорте в Камбодже погибли двое россиян

В Камбодже во время отдыха погибли двое туристов из России. Семейная пара приехала на курорт в Сиануквиле из Санкт-Петербурга. Их тела были найдены в доме, где они проживали.

"Репатриация тел еще не произведена, однако мы установили контакт с родственниками умерших для решения этого вопроса", — сообщили ТАСС в посольстве РФ в Пномпене.

О причинах смерти россиян пока не сообщается, полиция ведет расследование.