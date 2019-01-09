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9 января 201914:08

Недолеченный психбольной с вилами и ножницами напал на дом бурятского целителя

buryatia.sledcom.ru

В Бурятии следователи возбудили уголовное дело и задержали умственно отсталого жителя Закаменского района, который вечером 3 января ворвался в дом местного целителя и пытался заколоть вилами его внука.

Как установило следствие, 32-летний мужчина перелез через забор дома целителя, который некоторое время назад пытался его лечить, ворвался в помещение, где проводились лечебные процедуры, и разгромил его.

Затем злоумышленник схватил стоявшие во дворе вилы и забежал в дом. Лекаря в этот момент в доме не было, но там находились два его малолетних внука и пожилая родственница.

Увидев ее, подозреваемый схватил женщину и скинул в открытое подполье. При падении она получила травмы.

Затем подозреваемый нанес стоявшему рядом 10-летнему мальчика удары вилами по ногам, а затем ножом и ножницами – по лицу и рукам.

Еще до нападения на него ребенок успел позвонить дяде и его другу. В самый критический момент мужчины прибежали в дом целителя, вытолкали злоумышленника за ограду, а раненым оказали первую помощь и отвезли их в больницу.

По составленному описанию нападавший вскоре был задержан у себя дома. Нож он по пути с места происшествия подкинул в местный дуган, а ножницы спрятал в печи. Однако орудия преступления были найдены и изъяты, сообщает республиканское управление СК РФ.

Пострадавший ребенок находится в местной больнице с многочисленными колото-резанными ранами на лице и конечностях. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего".

32-летний психически больной местный житель задержан. Во время допроса он дал подробные показания об обстоятельствах нападения на ребенка.

Ему уже предъявлено обвинение, но окончательная правовая оценка действиям злоумышленника будет дана с учетом результатов судебно-психиатрической экспертизы.

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