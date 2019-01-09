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9 января 201913:30

Перевернувшийся под Оренбургом товарняк вез алкоголь, цемент и цинк

фото: Global Look Press

В Абдулинском городском округе Оренбургской области из-за схода с рельсов товарного поезда объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил ТАСС первый заместитель главы администрации городского округа по оперативному управлению Александр Архирейский.

Инцидент произошел около 9 часов утра возле станции Абдулино. С рельсов сошли 18 вагонов, в которых перевозились алкогольная продукция, цемент и цинк. Пострадавших в результате аварии нет, рассказали в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Из-за происшествия в пути задержались три пассажирских поезда: №101 Нижневартовск-Пенза, №103 Уфа-Саратов, №57 Иркутск-Кисловодск.

"Поезд №101 Нижневартовск-Пенза прошел станцию Абдулино с задержкой в 2 часа, поезд №103 Уфа-Саратов — с задержкой в 55 минут", — уточнили РИА Новости в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" УК РФ.

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