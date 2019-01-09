Штаты испытали гиперскоростные снаряды

Американский эсминец USS Dewey провел испытания гиперскоростных управляемых артиллерийских снарядов HVP. Тестовые стрельбы состоялись еще летом 2018 года во время учений Rimpac в районе Гавайев, однако известно о них стало только сейчас, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ассоциацию "Военно-морской институт".

Журналисты уточняют, что всего эсминец выпустил 20 снарядов из стандартного 127-миллиметрового корабельного орудия Mk 45. Испытания признаны успешными.

Управляемые снаряды HVP, или High Velocity Projectile разработаны как для обычных артиллерийских систем, так и для рельсотронов, то есть пушек, которые разгоняют снаряды не с помощью пороха, а электромагнитным полем. Однако это оружие до серийного производства пока не добралось.

Как утверждает разработчик снарядов, британская BAE Systems, длина боеприпаса HVP – 60 сантиметров, вес – более 12 килограммов, а предельная дальность стрельбы из Mk 45 самой последней, четвертой, модификации – 93 километра, в минуту корабельная пушка может выпускать до 20 подобных снарядов.

Что интересно, по мнению ассоциации "Военно-морской институт", применять сверхбыстрые снаряды планируют не для ударов по целям с большого расстояния, а для обороны кораблей от дронов и противокорабельных ракет.